Największy spadek w historii bitcoina. Ostro w dół, a potem ostro w górę

Od poniedziałku na rynku bitcoina zapanowały minorowe nastroje. W środę najważniejsza kryptowaluta spadła nawet do poziomu o ponad 4 tys. niższego od historycznego rekordu. Potem odbiła w górę. Kapitał wcale nie uciekł z rynku, a tylko przesunął się w stronę innych kryptowalut.

Ostatnia dłuższa seria spadków przydarzyła się bitcoinowi we wrześniu. Wtedy w ciągu pięciu kolejnych dni kurs zszedł o aż 29 proc. Oznaczało to zejście z ceny o 1,3 tys. dol.

Cóż to jednak jest wobec spadku o aż 4 tys. dol. pomiędzy niedzielnym rekordem 19 783,06 dol., a środowym minimum 15 577,74 dol., osiągniętym przed godz. 2:00 naszego czasu?

Dwanaście godzin później kurs zdążył się jednak podnieść z zapaści do 17,7 tys. dol., czyli kursu wyższego do zamknięcia z poprzedniego dnia. Prawdziwy roller coaster. Część graczy potraktowała najwyraźniej przecenę jako okazję do zainwestowania pieniędzy.