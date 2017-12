Polacy mają w kryptowalutach ponad trzy miliardy złotych. A bitcoin leci w dół

Ponad dwa miliardy w bitcoinie, prawie 400 mln zł w bitcoinie-cash i tyle samo w ethereum. Polacy mają olbrzymi majątek w kryptowalutach - wyliczyliśmy w WP Finanse. Na razie tylko na papierze, a właściwie w cyfrowych zapisach. Bitcoin zaczął zresztą marsz w dół i niewykluczone jest, że bitmilonerzy przestaną liczyć swój majątek w milionach. Lepiej być ostrożnym - ostrzega KNF - pojedyncze transakcje mogą na rynku wiele zmienić.

Ostre wzrosty kryptowalut w ostatnim miesiącu (wyłączając bieżący tydzień, kiedy akurat spada) sprawiły, że ich wartość rozrosła się już do rozmiarów porównywalnych z najdroższymi światowymi korporacjami. Łączna wartość bitcoinów, ethereum, litecoinów i innych przekroczyła już przez moment nawet 630 mld dol. To więcej niż Facebook (525 mld dol.) i Amazon (573 mld dol.). Droższe na giełdzie w Nowym Jorku są już tylko Alphabet/Google (751 mld dol.) i producent iPhone’ów Apple (906 mld dol.).

Policzyliśmy to na podstawie danych o udziale platform handlujących bitcoinem w polskim złotym w światowych obrotach. Przyjęliśmy założenie, że procent światowych obrotów jest zbliżony do procenta wartości bitcoinów w kieszeniach Polaków.

Kornel Kot, analityk rynków finansowych TMS Brokers, podał WP Finansom, że biorąc pod uwagę, że Polacy obracają nie tylko na rynkach w polskim złotym, ale i amerykańskim dolarze (większa płynność i łatwiej sprzedać bitcoiny) łączny ich udział w obrotach na kryptowalutach można oszacować na 1,3-1,5 proc., co daje szóste miejsce na świecie. Przy takich liczbach wartość polskich kryptowalut wynosiłaby od 2,8 do 3,2 mld zł.

Bitcoin maszeruje w dół

Bitcoin tymczasem wygląda od poniedziałku, jakby stracił paliwo do dalszych wzrostów. We wtorek wyceniany był już po 17,7 tys. dol., czyli o 2,1 tys. dolarów niżej od swojej maksymalnej wyceny z ostatniej niedzieli (19783,06 dol.).

Co więcej, zarobek na kontraktach z CME mnożony jest przez 2,3 - to tzw. dźwignia, która towarzyszy kontraktom terminowym. Nie dość, że same bitcoiny gnają w tę i z powrotem jak szalone, to jeszcze jest dodatkowa atrakcja w postaci dźwigni.