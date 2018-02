Naprawdę tańszy prąd i dopłaty do rachunków. Rząd zaczyna słuchać ekspertów od smogu

Mateusz Morawiecki zrozumiał, że został przez Ministerstwo Energii wprowadzony w błąd, a obowiązująca obecnie taryfa antysmogowa nie działa. Premier postanowił wysłuchać ekspertów z Polskiego Alarmu Smogowego i rząd już pracuje nad jego trzema propozycjami.

Obniżony z 23 do 8 proc. VAT na prąd w taryfie antysmogowej, dopłaty do rachunków za energię zamiast darmowego węgla oraz program termoizolacji budynków. Takie działania w odniesieniu do najuboższych Polaków planuje podjąć rząd w ramach walki ze smogiem.