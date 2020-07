Narodowy Holding Spożywczy. Spółdzielcy chcą mieć w nim swój udział

W liście do premiera Krajowa Rada Spółdzielcza deklaruje zainteresowanie rozwojem ruchu spółdzielczego oraz jego aktywności gospodarczej - podaje portal branżowy handelextra.pl, który dotarł do treści pisma.

- Funkcjonując przez dziesięciolecia w zupełnie innej rzeczywistości społeczno-politycznej i gospodarczej, poniosła duże straty ekonomiczne i wizerunkowe. Naszą ambicją jest więc dziś podniesienie roli i znaczenia tego sektora w gospodarce narodowej, tak jak to ma miejsce w wielu krajach zachodniej Europy - napisał dr inż. Mieczysław Grodzki, prezes zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej, cytowany przez handelextra.pl.

KRS przyznaje, że takiemu działaniu "trudno odmówić zasadności". Dlatego też proszą premiera Mateusza Morawieckiego , by w planach tworzenia holdingu uwzględnił również polską spółdzielczość. Mieczysław Grodzki na poparcie swojej prośby przedstawił też liczby czynnie działających w kraju spółdzielni.

- Z tego zestawienia wynika, że wymienione branże spółdzielcze przedmiotem swojego działania jednoznacznie mogłyby się wpisać w realizację rządowego projektu. Mając to na uwadze, proponujemy panu premierowi rozważenie udziału w projekcie polskich, samodzielnych, prywatnych podmiotów jakimi są spółdzielnie, a także udział w projekcie producentów zdrowej żywności, produkowanej w dużych partiach i w jednolitym standardzie. Proponujemy również wykorzystanie posiadanej przez spółdzielczość bazy przetwórczej, dystrybucyjnej i handlowej - wymienia Mieczysław Grodzki.

Narodowy Holding Spożywczy powrócił do publicznego dyskursu za sprawą wiceministra aktywów państwowych Artura Sobonia, który w programie "Money. To się liczy" stwierdził, że koncepcję tego projektu rząd zatwierdzi do końca czerwca. Potem rozpocznie się sondowanie rynku pod kątem badań i wycen.