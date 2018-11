Naukowcy ostrzegają: pakowane sałaty z bakteriami fekalnymi

Wszystkie opakowania sałat zakupione do badań w supermarketach zawierały bakterie kałowe i bakterie odporne na antybiotyki.

Co prawda koncentracja tych bakterii była stosunkowo niska, lecz mimo tego są one groźne dla człowieka. Po spożyciu tych produktów w jelitach mogą one przenieść swoje geny odporności na inne mikroorganizmy, np. na zarazki chorobowe, co powoduje, że staną się one także odporne na działanie antybiotyków.