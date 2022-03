Nestle ukarane za to, że zostaje w Rosji. Hakerzy z Anonymous wykradli 10 gigabajtów danych

Hakerzy z grupy Anonymous poinformowali we wtorek, że przechwycili i upublicznili bazę danych Nestle - największego na świecie koncernu spożywczego. To forma kary za to, że firma nie wycofała się z Rosji po tym, jak kraj ten zaatakował zbrojnie Ukrainę. Anonymous zapowiedzieli niedawno światowym gigantom, którzy pozostaną w Rosji, że będą prowadzić cyberataki.