Auchan zostaje w Rosji i dziwi go krytyka. Tak to tłumaczy

W Rosji zostały też Decathlon i Leroy Merlin, które należą do tego samego właściciela, co Auchan. Z tego powodu z krytyką spotkały się też w Polsce. Na elewacji hipermarketu Auchan na os. Waryńskiego w Gliwicach we wtorek pojawił się napis: "Ruskie ruble ważniejsze niż wojna".