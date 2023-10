NFZ dofinansuje zabieg u dentysty. Polacy wolą inne rozwiązanie

Co przysługuje pacjentom w ramach stomatologicznego leczenia na NFZ? Pacjent może trzy razy do roku skorzystać z kontrolnego badania lekarskiego oraz raz w roku usunąć kamień nazębny. Co więcej, w ramach dofinansowania przysługuje także zdjęcie rentgenowskie wewnątrz ust, zdjęcie pantomograficzne z opisem, leczenie próchnicy, czy usunięcie zębów.