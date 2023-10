Dentysta na NFZ. W weekendy i święta pacjent jest zdany na siebie

Dentysta na NFZ. Świadczenie

W 2024 r. NFZ chce przeznaczyć na świadczenia medyczne 156,8 mld zł, z czego 3,3 mld zł na stomatologa. Czyli statystyczny Polak "otrzyma" średnio świadczenia w wysokości 88 zł. To mniej niż koszt najtańszej plomby białej (100 zł i więcej). "Fakt" wylicza, że w Polsce działa ok. 5 tys. gabinetów dentystycznych, w których można leczyć zęby na NFZ. Te znajdują się przede wszystkim w miastach, do tego trzeba czekać w kolejce. Bez względu na to czy boli nas ząb, czy też nie.