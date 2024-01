NFZ dołoży do aptek. Dwie godziny na koszt państwa

Starostwo wybierze aptekę

W miejscach, gdzie nie ma aptek chętnych do pełnienia dyżurów, starostwo będzie musiało wyznaczyć aptekę dyżurującą, podobnie jak to miało miejsce do tej pory. Różnica polega na tym, że jeżeli samorząd zdecyduje, że apteka powinna być otwarta dla mieszkańców przez całą noc i święta, koszt dyżuru będzie musiał pokryć powiat. NFZ zapłaci za dwie godziny pracy apteki w nocy — maksymalnie do godziny 23 oraz za cztery godziny pracy w dni wolne od pracy, najdłużej do godziny 18.