Nie chcą walczyć dla Putina? Sporo za to zapłacą

We wrześniu i październiku ubiegłego roku setki tysięcy mężczyzn opuściły Rosję lub próbowało to uczynić, obawiając się wysłania na front. 14 kwietnia 2023 roku Władimir Putin podpisał ustawę zezwalającą władzom na wydawanie elektronicznych zawiadomień poborowym i rezerwistom powoływanym do armii, wywołując tym samym obawy przed nową fazą mobilizacji.