Nie Kreta, Nie Bułgaria. Nietypowy wakacyjny kierunek z Wrocławia

Czasu do wakacji coraz mniej, pytań coraz więcej, odpowiedzi nadal mało. A skoro nie wiadomo, jak będzie, to warto obstawiać to, co wydaje się biznesowo bezpieczne. Pewnie tym tokiem myślenia kierował się Ryanair i ogłosił, że w najbliższe lato będzie latał z Wrocławia do Olsztyna.Bo skoro nie ma pewności, czy dane nam będzie "na luzie" polecieć na Kretę czy Wyspy Kanaryjskie, to Dolina Wielkich jezior wydaje się rozsądną alternatywą.