Nie kupują, tylko chodzą po centrach handlowych. Absurdalna propozycja posła PiS: Niech płacą

Po drugie – to był drugi dzień promocji pod hasłem Brack Friday/ Black weekend / Black week. Co sieć, to inny pomysł na marketingowe "opakowanie" mniej lub bardziej prawdziwych promocji. Efekt był taki, że ludzie wylegli na zakupy.

Potrzebne wsparcie dla najemców galerii. "Bez finansowania będą bankrutami"

Czy rzeczywiście "turystyka marketowa" generuje sztuczny tłok? Z jednej strony, długo czekaliśmy na otwarcie sklepów i trudno winić ludzi za to, że gdy stało się to możliwe, postanowili skorzystać z okazji. Żartem można dodać, że galeria handlowa jest w tym momencie jedynym ogrzewanym miejscem, w którym można się umówić ze znajomymi.

Z drugiej, branża przyznaje, że to już nie te czasy, gdy klienci snuli się po sklepach i uprawiali to, co z angielskiego określa się mianem "window shopping", czyli po prostu oglądanie towarów. Klienci przestali traktować wyjście do galerii handlowej jako sposób na spędzanie czasu; działają bardziej zadaniowo.Skończyło się też wędrowanie po sklepach z całą rodziną.