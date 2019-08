Nie ma porozumienia Tesco Polska ze związkowcami. 2 tys. osób straci pracę

Nie przyniosło rezultatów spotkanie związków zawodowych z władzami Tesco Polska. Strony zasiadły do negocjacji ws. zwolnień grupowych, a ich niepowodzenie spowoduje zwolnienie ponad 2 tys. osób. 22 sierpnia brytyjski gigant ogłosi regulamin zwolnień grupowych.

Związkowcy wraz z przedstawicielami firmy zasiedli do stołu w Krakowie, jak podaje portal dlahandlu.pl. Kością niezgody okazały się pieniądze – Tesco zaproponowało dodatkowe świadczenie, które stworzyłoby dysproporcje pomiędzy pracownikami z biura głównego a pracującymi w sklepach.

Związkowcy wskazali, że przedstawiciele firmy nie uargumentowali tej decyzji w żaden sposób. Uważają również, że to działanie odbiłoby się nie tylko na osobach zatrudnionych, ale też na samym Tesco Polska. Brytyjski gigant ma w planach zwolnienie ponad 2 tys. ludzi.

– Od dawna brakuje rąk do pracy, puste półki to nie tylko wyprzedaż towarów, ale również brak pracowników, którzy na co dzień wykładaliby towar na półki sklepowe – przedstawiły sytuację związki, cytowane przez portal dlahandlu.pl.