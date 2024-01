"Nie ma tu pomyłki". Związkowcy ujawniają pensje w Poczcie Polskiej

Biuro prasowe spółki zapewnia, że wypłacane są pensje na konta pracowników zgodne z obowiązującym prawem. Związkowcy jednak nie zgadzają się z tym stanowiskiem. Piotr Saugut, przewodniczący NSZZ Listonoszy, wyjaśnia, że pracownik ma na umowie niższą kwotę, by wypłacono mu minimum. Dopełnia się to dodatkiem wyrównawczym lub premią. - Tyle że przecież premia powinna być za wyniki. To skandal, by firma z takimi tradycjami traktowała w ten sposób pracowników - mówi z rozmowie z dziennikiem związkowiec.