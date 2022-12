Nie mieli skrupułów przy okradaniu 86-latka. Wyłudzacze zabrali 200 tys. zł

Jak relacjonuje rzecznik lubuskiej policji Marcin Maludy, do przestępstwa doszło w środę 7 grudnia. Tego dnia do 86-letniego mieszkańca Zielonej Góry zadzwonił telefon stacjonarny. Rozmówca przedstawił się jako lekarz i poinformował seniora, że jego córka zachorowała na COVID-19, w ciężkim stanie przebywa w klinice i potrzebne są pieniądze, by jej skutecznie pomóc.