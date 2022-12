Wyłudziła ponad 100 tys. zł, podając się za "panią doktor". 18-letnia oszustka aresztowana

Zatrzymana została rozpoznana przez pokrzywdzonych. Okazało się, że to mieszkanka Poznania. Jak dotychczas zostały jej postawione zarzuty pięciu oszustw na terenie Bielska-Białej. Sprawa jest jednak rozwojowa i niewykluczone, że jej ofiar jest więcej - i to nie tylko w Bielsku-Białej. Policjanci uważają też, że nie działała ona sama, pomagała jej co najmniej jedna osoba.