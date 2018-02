Nie można zakazać prowadzenia auta nietrzeźwemu rowerzyście. Ważny wyrok Sądu Najwyższego

Sąd nie może zakazać nietrzeźwemu rowerzyście prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Tak orzekł Sąd Najwyższy. To rewolucyjny wyrok.

- Warto podkreślić, że kasacja zmierzała nie tylko do uchylenia wadliwego orzeczenia, ale miała też swoisty walor edukacyjny dla sądów powszechnych - komentuje Marek Łukaszuk, dyrektor zespołu prawa karnego Biura RPO.

Przepisy pozwalające odebrać prawo jazdy nietrzeźwemu rowerzyście wielokrotnie były krytykowane jako niesprawiedliwe i nieproporcjonalne do winy. Przeciwnicy wskazywali, że rowerzysta, który prawa jazdy nie posiada, dostanie tylko mandat, a ten, który prawko ma, oprócz mandatu będzie musiał oddać też uprawienia do kierowania autem. Czyli za to samo wykroczenie są dwie różne kary.