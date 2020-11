Nie pokonał ich PRL, nie pokona koronawirus. Tłumy przed warszawską cukiernią!

Od 1958 sprzedają rurki na warszawskiej Pradze. Od tego czasu miasto zmieniło się nie do poznania, zmienił się ustrój, zmieniała się władza, zmieniali się klienci, chociaż ci z sentymentem nawet po wielu latach zaglądali do znajomej cukierni.

- Napisałem ten post w trochę rozpaczliwym stylu, ale też znaleźliśmy się w sytuacji podbramkowej. Zaczęło nam brakować pieniędzy, by pokryć bieżące opłaty za czynsz - mówił w rozmowie z Wirtualną Polską właściciel cukierni, Piotr Przewłocki.

- Pomyślałem, że ostatnią szansą są nasi klienci. Nie spodziewałem się jednak, że odzew będzie tak wielki. To przerosło moje najśmielsze oczekiwania - dodał Przewłocki.

Do piątkowego popołudnia post udostępniono prawie 8,5 tys. razy i zostawiono pod nim ponad tysiąc komentarzy. Mało tego - klienci wyszli z domów i masowo udali się do cukierni. Z relacji, które znaleźć można w komentarzach, okazuje się, że niektórzy czekają nawet godzinę, aby odebrać wyczekiwane rurki z kremem.

- Nastąpiło pospolite ruszenie i rzeczywiście bardzo dużo osób dziś do nas przyjechało. Takich kolejek w historii naszej cukierni jeszcze nie mieliśmy! - relacjonował właściciel.

Właściciel pytany o liczbę osób, która przewinęła się w piątek przez cukiernię, powiedział, że jest to bardzo ciężkie do oszacowania. Stwierdzić to będzie można dopiero wieczorem, gdy zliczą liczbę sprzedanych wypieków.