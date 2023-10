Nie przyjął mandatu. Sąd ukarał kierowcę dotkliwiej niż chciała policja

Pod koniec kwietnia policjanci drogówki zatrzymali do kontroli kierowcę Volvo, który, jak się okazało, wyprzedził wcześniej samochód na przejściu dla pieszych. Funkcjonariusze nałożyli na niego mandat w wysokości 1500 zł — zgodnie z najnowszym taryfikatorem. Kierowca z Gliwic skorzystał ze swojego prawa do odmowy przyjęcia mandatu i sprawa trafiła do mundurowych z zespołu do spraw wykroczeń tyskiej jednostki.