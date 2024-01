"Nie przyjdę do pracy na 8, bo mam siłownię". Po tym wyznaniu w sieci zawrzało

- "Zetki" nie przywiązują się tak mocno do miejsca pracy, ważniejsza jest perspektywa awansu i rozwoju, nawet jeżeli to będzie oznaczało zmianę pracodawcy w krótkim czasie. Zwracają też uwagę na benefity, które pracodawcy oferują, a także na to, czy praca, którą przyjmują, jest zgodna z ich wartościami - komentowała w rozmowie z money.pl Dorota Marszałek specjalistka ds. wsparcia projektów studenckich w Inkubatorze UW.