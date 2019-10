Nie przyjmuj podejrzanych paczek za pobraniem. To może być oszustwo

Do drzwi puka kurier i informuje, że ma paczkę za pobraniem dla domownika – a tak się składa, że tej osoby akurat nie ma w domu. Chwytacie za portfel, by zapłacić 100 zł? Zastanówcie się dwa razy, bo mogliście paść ofiarą popularnego obecnie oszustwa.

Uczulamy czytelników, by starannie wczytywali się w treść wiadomości i ignorowali te, co do których mają podejrzenia. W większości przypadków (trefne ankiety, vouchery na zakupy w popularnych sieciach rozdawane za samo wejście na stronę internetową) poszkodowani sami są sobie tak naprawdę winni, bo zgubiła ich naiwność.

Zanim ofiara zezłości się na kuriera, słowo wyjaśnienia: doręczyciele są prawdziwi i nic nie wskazuje na to, by mieli cokolwiek wspólnego z próbą oszustwa. Paczki naprawdę zostały nadane i to firma wysyłająca je nieuczciwie zarabia.

- Poszkodowanym sugerujemy udać się na policję i złożyć reklamację w DPD. Firma kurierska może odmówić świadczenia usługi na rzecz kontrahenta, co do którego ma podejrzenia, że nie działa zgodnie z prawem. I naszym zdaniem, DPD powinna to zrobić w stosunku do Alexa Capital. Ale ponieważ DPD może nie być świadome skali procederu, to warto im dać znać, co Was spotkało. Dodatkowym plusem może być to, że DPD będzie w stanie zablokować pobrane za paczkę płatności zanim przekaże je do Alexa Capital – instruuje "Niebezpiecznik".