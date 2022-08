Nie tylko dodatek węglowy. Rząd przyjął projekt ws. wsparcia odbiorców kolejnych źródeł ciepła

- Obok dodatku węglowego wprowadzamy dodatkowe możliwości finansowania ciepła, takie jak ciepło oparte o pellet, LPG, olej opałowy, drewno opałowe i ciepło systemowe - ogłosił we wtorek premier Mateusz Morawiecki. We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt przepisów, które mają to umożliwić. Na początku września powinny one trafić pod obrady Sejmu.