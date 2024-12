Nie tylko w Polsce poczta ma problemy. To dzieje się w Niemczech

Jak podaje "Deutsche Welle", w 2025 r. wchodzi w życie przepis, zgodnie z którym Deutsche Post, czyli niemiecka część koncernu DHL , będzie musiała dostarczyć 95 proc. listów do adresata dopiero w trzecim dniu roboczym po ich wrzuceniu do skrzynki pocztowej.

Proces wdrażania zmian nie nastąpi jednak od razu. Stopniowe dostosowywanie swoich działań do nowych przepisów ma potrwać do końca 2026 r. lub początku 2027 r. Do tego czasu listy będą docierać do odbiorców najczęściej drugiego dnia po nadaniu, czyli dzień później niż obecnie.