"Nie ulegajcie panice i nie kupujcie". Minister Moskwa apeluje do Polaków

- Takimi debatami i wypowiedziami w mediach napędzacie spekulację (...) Napędzacie panikę i wysokie ceny i zachęcacie pośredników do spekulowania. PGG jest w trakcie zawierania umów ze wszystkimi pośrednikami. Są to umowy franczyzowe, gwarantujące cenę taką samą, jaka jest w sklepach PGG - poinformowała. Jak oceniła, jest to bardzo dobra cena. Taka sama, jak według GUS w 2021 roku - podkreśliła.