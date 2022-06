Kolejki po węgiel. Rząd odradza kupowanie. PGG: możemy obsłużyć więcej klientów

Olbrzymi popyt. Kopalnie nie nadążają z wydobyciem

Podczas wtorkowej sesji do e-sklepu skierowano ponad 25 tys. ton węgla. Łącznie podczas trzech ostatnich sesji zakupowych do ponad 19 tys. klientów trafiło ok. 80 tys. ton węgla. Sesje trwają z reguły kilka godzin. Ogółem sklep internetowy PGG obsłużył dotąd prawie 100 tys. klientów, którzy kupili ok. 370 tys. ton surowca.