Nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika. Kara do 5 tys. zł

Chcesz wyrzucić do śmieci stary telefon czy zepsute radio? Uważaj, bo za niewłaściwą segregację elektroodpadów możemy słono zapłacić. Sprzęty elektroniczne należą do specjalnej kategorii odpadów. Za wyrzucania ich do zwykłego śmietnika grozi mandat w wysokości do 5 tys. zł.