Niebezpieczna, nowa moda wśród kierowców. "Grożą im grzywny do 5 tys. zł"

Coraz częściej na polskich autostradach widać szalonych kierowców jadących pod prąd. W ten sposób, próbują omijać korki. - Nawet jeśli im się uda, po pewnym czasie mogą spodziewać się kontaktu z naszej strony i poważnych konsekwencji - mówi WP Dawid Dyba z Komisariatu Autostradowego Policji w Krakowie.

Filmiki z nagraniami spływają do policji od innych kierowców

Kiedyś decyzja o zawróceniu na autostradzie przychodziła do głowy bardzo niewielu kierowcom. Dziś wygląda to zupełnie inaczej. - Obserwujemy coraz więcej takich sytuacji. Osoby te jadą przeważnie tak zwanym pasem awaryjnym pod prąd. Wydaje im się, że korek spowodowany jest jakąś błahą sprawą, a służbom pędzącym na przykład do poważnego wypadku znacząco utrudniają pracę - zaznacza Dawid Dyba.

Coraz częściej dowody wykroczeń policja dostaje od innych uczestników ruchu drogowego. - Kierowcy jadący poprawnie przysyłają nam bardzo dużo filmików. Jeżeli ujawniono wykroczenie i zostało ono zarejestrowane, wideo trafia do specjalnej komórki (Stop Piratom Drogowym - red.). Wiele nagrań pochodzi też z monitoringu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wtedy tacy kierowcy są osobiście wzywani, albo jest kierowany wniosek do sądu - podkreśla Dyba.

Grzywna nawet do 5 tys. zł

Zgodnie z policyjnym taryfikatorem za takie zachowanie grozi do 500 zł mandatu i do 6 punktów karnych. W przypadku, gdy naruszenie zasad bezpieczeństwa było szczególnie rażące albo doszło jednocześnie do popełnienia innych wykroczeń, policja może nałożyć mandat do 1 tys. złotych. Ale to nie wszystko.