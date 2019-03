Niedziela handlowa 2019. Zakaz handlu w 2019 roku. Czy 3 marca będziemy mogli zrobić zakupy?

Niedziela handlowa 2019. Czy jutrzejszy dzień, 3 marca, jest niedzielą handlową? Sprawdź, czy jutro będziesz mógł zrobić zakupy.

Niedziela handlowa 2019 – 3 marca

Wraz z wprowadzeniem regulacji do ustawy o zakazie handlu, liczba niedziel handlowych spadła do jednej na przestrzeni miesiąca. Dotyczy to ostatniej z nich.