Niedziela handlowa 6 grudnia. Czy w Mikołajki obowiązuje zakaz handlu?

Niedziela handlowa 6 grudnia. Zaważył podpis prezydenta

6 grudnia galerie handlowe będą otwarte. Ustawa w sprawie uchylenia tego dnia zakazu handlu została już przyjęta przez Senat i podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Czy galerie są na to gotowe?

Sklepy otwarte w mikołajki. "Bardzo potrzebna inicjatywa"

Tym samym niedziela 6 grudnia jest handlowa. W Mikołajki sklepy, co do zasady były do tej pory otwarte tylko w ostatnie niedziele miesiąca. W tym roku jest inaczej. Przypomnijmy, że od 2020 r. wprowadzone zostały jeszcze większe ograniczenia w handlu.