Niedziela niehandlowa, a Galeria Północna otwarta. Inspekcja pracy przyszła po 10 minutach

Pomimo zakazu handlu w niedzielę, 8 marca w warszawskiej Galerii Północnej otwarto sklepy. Za ladą stanęli właściciele i prezesi. "Fajna akcja. Szkoda, że nie wszystkie sklepy się przyłączyły" - mówią klienci. Przedsiębiorcom na ręce pilnie patrzy Państwowa Inspekcja Pracy.

Nowy rok przyniósł kolejne obostrzenia w ustawie zakazującej handlu w niedzielę. Liczba niedziel handlowych zmalała do zaledwie 7 w ciągu całego roku.

Prawo zezwala jednak na to, by sklepy były otwarte, jeśli za ladą stoi właściciel. Ten zapis wykorzystano w warszawskiej Galerii Północnej 8 marca. Otwarto w sumie kilkadziesiąt sklepów, restauracji i punktów usługowych.

Jak informuje centrum handlowe, właściciele i prezesi poszczególnych placówek otworzyli sklepy "po to, by lepiej poznać swoich klientów". - To jest po pierwsze akcja promocyjna, a po drugie pewna forma protestu - mówi nam Bożena Święcka, właścicielka sklepu Tatuum.