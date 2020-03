Niedziela niehandlowa w Galerii Północnej nie obowiązuje. Związkowcy zapowiadają kontrole

- Mam zapewnienie od Głównego Inspektora Pracy, że już wydał polecenie okręgowej inspektor i szykują się kontrole w Galerii Północnej - mówi nam Alfred Bujara, przewodniczący handlowej "Solidarności". Galeria zapowiedziała, że w niedzielę 8 marca otworzy swoje sklepy.

Galeria Północna poinformowała, że w niedzielę 8 marca otworzy ponad 50 sklepów, w których za ladą staną właściciele i prezesi poszczególnych placówek. "Po to, by lepiej poznać swoich klientów" - informuje centrum handlowe. Ustawa zezwala na taki wyjątek.

Zapytaliśmy o komentarz związkowców, którzy należą do największych orędowników zakazu handlu w niedziele. Co myślą na temat? Nie jest to przecież złamanie prawa, skoro za sprzedaż wezmą się sami właściciele.