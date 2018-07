Niedziele handlowe w lipcu. Sprawdź, czy w ten weekend zrobisz zakupy

To już ostatnia niedziela miesiąca. Zakaz handlu jej nie obejmuje. 29 lipca zrobimy zakupy we wszystkich, większych sieciach handlowych. Czynne będą także galerie handlowe.

Zakaz handlu w niedzielę wciąż wprowadza konsternację wśród Polaków, przyzwyczajonych do robienia dużych zakupów o każdej porze dnia i nocy i w każdy dzien tygodnia. Tymczasem od momentu wprowadzenie przez PiS nowych przepisów, wielu co weekend zadaje sobie to samo pytanie: czy dziś jest niedziela handlowa?.