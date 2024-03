Niektórym ledwo skończyły się ferie, a tu znowu wolne. Aż sześć dni

Przerwa wiosenna w szkołach organizowana jest w okresie świąt wielkanocnych. Jak podaje "Fakt", przerwa świąteczna w 2024 r. potrwa 6 dni - od 28 marca do 2 kwietnia. Oznacza to, że w Wielki Czwartek i Piątek oraz wtorek po świątecznym poniedziałku to dni bez zajęć edukacyjnych.