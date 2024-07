Nielegalne przy klimatyzacji. Grzywna od 3000 zł i to nie dla warsztatu

Obrót czynnikiem do klimatyzacji powinien być kontrolowany, a jego sprzedaż osobom nieprzeszkolonym jest zabroniona. Grzegorz Toczyński wyjaśnia, że sprzedaż czynnika chłodniczego osobie bez certyfikatu szkolenia o F-gazach jest niezgodna z przepisami ustawy o F-gazach, co grozi wysokimi karami pieniężnymi dla obu stron transakcji. Sprzedawca i kupujący mogą zostać ukarani, choć głównie obowiązek rejestrowania sprzedaży spoczywa na sprzedawcy. Mandaty za nielegalny obrót czynnikiem wynoszą od 3000 zł wzwyż. Warto pamiętać, że serwisy internetowe prowadzące sprzedaż mają dane osoby kupującej i w ten sposób można do niej dotrzeć.