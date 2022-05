"Niemal groteskowa sytuacja". Miliony ton zboża nie mogą opuścić Ukrainy z powodu wojny

Ukraina jest czwartym co do wielkości eksporterem pszenicy na świecie, którego udział w międzynarodowym handlu wynosi 12 proc. W przypadku kukurydzy jest to 20 proc. Kraje Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu zależą w 30-70 proc. od zboża z Ukrainy. Kraj ten dostarcza żywność prawie 400 milionom ludzi na całym świecie.