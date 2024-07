Niemcy narzekają na opłaty nad morzem. "Wakacje tylko dla bogaczy"

Ze względu na inflację i wzrost kosztów energii Rada Miejska Borkum postanowiła podnieść podatek turystyczny dla dorosłych z 3,50 euro do 4,80 euro dziennie (z 14,90 zł do 20,43 zł). Dla dzieci opłata wzrosła z 80 centów do 1,50 euro dziennie.