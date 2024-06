Kosmiczna opłata za pobyt na włoskiej plaży. Nawet 3 tys. zł za dzień

Oto ile trzeba zapłacić za pobyt na płatnej plaży we Włoszech

Średnia cena pobytu rodziny na włoskiej plaży wynosi w tym roku od 32 do 35 euro dziennie. W przeliczeniu na złotówki to od ok. 138 zł do 150 zł. Koszt ten wyraźnie różni się w zależności od regionu.