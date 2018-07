Niemcy szykują się do stworzenia nowego prawa imigracyjnego. Jego treść pozostaje zagadką

Rząd Niemiec zamierza jeszcze w tym roku złożyć ustawę imigracyjną - donosi Deutsche Welle. Nie jest jednak jasnym, jak będzie ona wyglądać. Partie koalicyjne mają bowiem różne stanowiska.



Kluczowe żądanie SPD

Ustawa imigracyjna, która od lat należy do programu niemieckich socjaldemokratów, regularnie napotykała na opór chadeków, którzy argumentowali, że przpeisy już istnieją i nie ma potrzeby wprowadzać dodoatkowej ustawy. SPD nie odpuszczała i wygląda na to, że odniesie sukces.

Teraz CDU i CSU są gotowe usiąć z koalicjantem do rozmów. Jak jednak zastrzega w rozmowie z DW członek komisji spraw wewnętrznych i imigracji w Bundestagu Philipp Amtor (CDU), imigracja do Niemiec musi być równoznaczna z przybyciem w celach zarobkowych.

Następny konflikt zaprogramowany

Minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer (CSU) w październiku ma przedłożyć dokument, który mógłby zostać uznany za ustawę imigracyjną. Nadal jednak nie ma jasności, co do jej treści. Socjaldemokraci przedstawili bowiem we wrześniu 2017 r., jeszcze przed przed wyborami koncepcję, która opierała się na modelu kanadyjskim. W jej myśl do Niemiec każdego roku mogłaby przybywać określona liczba osób. Byliby oni klasyfikowani wg systemu, który przyznawałby punkty za wykształcenie, doświadczenie zawodowe, znajomość niemieckiego oraz posiadanie krewnych w Niemczech. Nad tym pomysłem pracował m.in. poseł SPD Karamba Diaby. - Chcemy tą ustawą zadbać o przejrzystość oraz pokazać, kto i na podstawie jakich kryteriów może pracować i żyć w Niemczech - wyjaśnia.