Niemcy w kryzysie. Przybywa chorych za naszą zachodnią granicą

Według ministerstwa, rynek pracy jest poddany ciągłym zmianom i dynamice. Wpływ na to mają różne czynniki, takie jak zmiany demograficzne, brak wykwalifikowanych pracowników, ciągłe kryzysy, ale także nieustanny rozwój, jak na przykład proces cyfryzacji. Wszystko to prowadzi do zwiększonych wymagań stawianych pracownikom, co z kolei powoduje u nich stres, który negatywnie wpływa na ich zdrowie psychiczne. Jednocześnie, zauważalny jest wzrost otwartości w podejściu do radzenia sobie z chorobami psychicznymi – wskazuje dw.de.