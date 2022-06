Niemcy zależne od Pekinu bardziej niż od Moskwy. "Der Spiegiel": to się musi skończyć

"Wielu obserwatorów na Zachodzie nadal postrzega chińskie władze jako stosunkowo przewidywalnego gracza. Większość nie wierzy, że Pekin byłby zdolny do działań militarnych takich jak te prowadzone przez Moskwę w Gruzji i Syrii, ani nawet wojny, jaką Putin rozpętał na Ukrainie. Ale odkąd do władzy doszedł Xi Jinping, kraj stwardniał: wewnętrznie, co widać w tłumieniu Ujgurów, oraz ideologicznie, co widać choćby po represjach w Hongkongu" – zaznacza "Spiegel".