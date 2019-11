Niemiecki gigant może trafić w ręce Czechów. Przejęcie coraz bardziej realne

Niemieckie Metro AG, które w Polsce prowadzi sieć Makro, ma nowego największego udziałowca. Została nim kontrolowana przez Czechów firma.

Spółka EP Global Commerce, kontrolowana przez Daniela Křetínský'ego i Patrika Tkaca, skorzystała z wezwania do sprzedaży i przejęła prawie 45 milionów udziałów w spółce Metro od Franza Haniela. Tym samym czescy biznesmeni mają już 29,99 proc. udziałów w niemieckim gigancie - podaje serwis Wiadomości Handlowe za RetailDetail.

To czyni ich największymi akcjonariuszami i przybliża ich do możliwości przejęcia całej firmy. Zwłaszcza że Křetínský ma opcję kolejnego wezwania do sprzedaży. Dzięki zakupowi kolejnego pakietu akcji przekroczyłby wraz z biznesowym partnerem prób 30 procent.