Nieprawidłowe ceny to błędy ludzkie - przekonuje "Biedronka"

UOKiK wszczął postępowanie wobec sieci sklepów Biedronka. Jeronimo Martins Polska zna już pełną treść zarzutów i zapewnia, że bardzo dba o to, by ceny na półce były takie same jak te na paragonie.

Biedronka ma ogromny problem. Za inne ceny przy kasie niż w sklepie grozi jej do 5 mld zł kary (Materiały prasowe, Fot: biedronka)

W piątek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o wszczęciu postępowania przeciw spółce Jeronimo Martins Polska (JMP).Zarzuty dotyczą uwidaczniania niższych cen przy produkcie, a następnie naliczania wyższych w kasie w sklepach sieci Biedronka - czytamy w komunikacie UOKiK.

Sieć handlowa wydała komunikat, w którym wyjaśniła, że analizuje pismo z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczące nierzetelnie podawanych cen w sklepach". Przyznało, że mogło się zdarzyć, że wskutek "ludzkiego błędu" brakowało ceny lub nie została ona "na czas" zmieniona – informuje PAP.

- Chcielibyśmy podkreślić, że biorąc pod uwagę skalę działania naszej sieci - ponad 2900 sklepów, 67 000 pracowników obsługujących 4 mln klientów dziennie i 1,3 mld transakcji rocznie - może się zdarzyć, że wskutek ludzkiego błędu brakuje ceny lub nie zostanie ona na czas zmieniona - napisało biuro prasowe sieci Biedronka.

Zapewniło, że Biedronka "przywiązuje ogromną wagę do zapewnienia poprawności etykiet cenowych w działaniach operacyjnych".

Doświadczenia klientów są jednak inne i dlatego poskarżyli się inspektorom.

- Mieliśmy bardzo dużo sygnałów z całego kraju na temat nieprawidłowości przy podawaniu cen w sklepach sieci Biedronka. Zgłaszali je zarówno konsumenci, jak i wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej. Nie może być tak, że klient widzi atrakcyjną cenę przy produkcie, a po obejrzeniu paragonu okazuje się, że zapłacił więcej. To może być nieuczciwa praktyka rynkowa - powiedział Marek Niechciał, prezes UOKiK.