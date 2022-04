Niesamodzielni, mało kreatywni. Tego brakuje młodym kandydatom do pracy

Była to druga odsłona badania, która trwała od czerwca 2021 r. do stycznia 2022 r. Przedmiotem analiz była sytuacja zawodowa dwóch grup absolwentów: 400 uczestników Programów Rozwoju Kompetencji (PRK) z pierwszej edycji badania – co dało możliwość spojrzenia z perspektywy 3-4 lat przebywania tej grupy absolwentów na rynku pracy, i 400 uczestników modułów kompetencyjnych w ramach Zintegrowanych Programów Uczelni (kontynuacja projektów PRK) – co z kolei pozwoliło na spojrzenie z perspektywy 1-2 lat ich aktywności na rynku pracy.