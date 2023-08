Niespodziewany ruch rządu Rosji. Doprowadzi do obniżenia cen wódki

"Ministerstwo Finansów Federacji Rosyjskiej przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie obniżenia minimalnej ceny alkoholu etylowego z surowców spożywczych z 68 do 55 rubli za 1 litr. Działanie to doprowadzi do obniżenia kosztów produkcji wódki" - podaje serwis Vedomosti.