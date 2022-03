Niestabilny kurs złotego. "Wszystko zależy od wojny"

- Mamy tutaj spektrum scenariuszy. Najlepszy to ten, w którym stronnictwo pokoju, które mam nadzieje w Rosji istnieje, usuwa Władimira Putina ze stanowiska. Wtedy złoty wraca do swojej siły, bo jest teraz bardzo niedoszacowany. Drugi scenariusz, najgorszy, to ten, w którym wprowadzamy zakaz lotów nad Ukrainą, Rosja odpowiada ładunkiem nuklearnym, zdetonowanym gdzieś w Ukrainie. Wtedy mamy zupełnie inną sytuację, w której kursy walut wystrzeliwują w kosmos. Pomiędzy mamy cały szereg różnych scenariuszy, których nie sposób ogarnąć. One są od szarych do czarnych, różne. Jak będzie duże zagrożenie, złoty będzie słabł. Jak będą się pojawiały pozytywne informacje, będzie rósł w siłę. Tak jak np. wczoraj, kiedy padła deklaracja ze strony Rosji, że jest gotowa na dyplomatyczne rozwiązania. Złoty się umocnił - powiedział w programie "Newsroom" WP Piotr Kuczyński, analityk Xelion.