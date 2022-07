Nord Stream 2 stoi nieużywany. "Powinien być przerobiony tak, by mógł odbierać gaz"

- Hub gazowy w niemieckim Lubmin, gdzie kończą się gazociągi Nord Stream, powinien zostać przekonwertowany tak, by mógł odbierać skroplony gaz z innych źródeł niż Rosja - mówi dr Benjamin Schmitt, naukowiec uniwersytetu Harvarda. Jak dodaje, powinien być to tylko jeden z elementów szerszej strategii. - Europa powinna wykorzystać obecny moment, by na stałe uniezależnić się od rosyjskiego surowca - oznajmił Schmitt.