Ceny gazu. Z powodu awarii Nord Stream 1 podwyżki o 70 proc. Nowa prognoza

W związku z tym Goldman Sachs podwyższył prognozy dotyczące cen gazu w holenderskim hubie TTF: ze 104 do 163 euro za MW w III kwartale br.; ze 105 do 166 euro za MW w IV kw. br.; z 76 do 158 euro za MW w I kw. 2023 r.; oraz z 75 do 106 euro za MW w II kw. 2023 r.