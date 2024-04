Nowa atrakcja w Turcji. Za przyjemności trzeba słono płacić

Turyści zajrzą do kieszeni

Bilet nie należy jednak do najtańszych. Ceny takiej atrakcji zaczynają się 9 tys. lir tureckich (ok. 1,1 tys. zł) za podróż jednej osoby w dwie strony. W wagonach pasażerowie mogą skorzystać z siedzeń, które na noc będą zamieniały się w łóżka, a także udogodnień typu lodówka, umywalka, szafa czy ogrzewanie. Podróż powrotna kosztuje ok. 970 zł - donosi serwis.