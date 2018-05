Nowa moneta może być też w twoim portfelu. NBP wybiło po jednej na każdego Polaka

Od wtorku w obiegu jest moneta o nominale 5 zł. Od zwykłej różni ją ważny szczegół. Wokół cyfry 5 znajdziemy na niej napis: "100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości".

Nowa pięciozłotówka nie jest monetą kolekcjonerską. Trafiła do obiegu we wtorek. W zamyśle ma trafić do kieszeni każdego Polaka - zostanie wyemitowana w symbolicznym nakładzie do 38 424 000 sztuk.